Группа «Пицца» исполнит гимн Новосибирска на День города

Исполнители хитов «Лифт», «Оружие» и «Улыбка» подарят новосибирцам незабываемое выступление на Михайловской набережной.

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева в интервью Сиб.фм рассказала о звездах, которые выступят на Дне города в Новосибирске. Оказалось, что среди приглашенных звезд есть Сергей Приказчиков, он же — лидер группы «Пицца».

Известно, что музыкант исполнит вместе с горожанами гимн Новосибирска. Дата концерта: 30 июня, место — Михайловская набережная.

Стоит отметить, что празднование Дня города рассчитано на два дня.

29 июня на Михайловской набережной выступят представители рок-направления, а именно МУККА и «АнимациЯ».

30 июня в городе сразу несколько звезд займут разные площадки. Ирина Салтыкова споет в Центральном парке, а Kamazz — в парке «Арена».

Совсем скоро Сиб.фм выпустит большое интервью с Ириной Соловьевой, в котором она более подробно расскажет о дне города: необычных экскурсиях и о том, как любой горожанин может внести «частичку себя» в атмосферу праздника.

Ранее Ирина Соловьева рассказала про граффити, которое совсем скоро появится около музея Кондратюка в Новосибирске.