Испытания беспилотников провели на форуме в Новосибирске

С 17 по 21 июня в Новосибирской области прошел проектно-образовательный интенсив под названием «Остров 2024».

В мероприятии приняли участие около 700 человек из 52 регионов России.

На заключительном этапе инженерных проектов присутствовал губернатор региона Андрей Травников. Состязание проходило на базе педагогического университета, где пять команд представили прототипы беспилотных аппаратов, разработанные ими самостоятельно.

Губернатор уверен в положительных результатах такого соревновательного формата. Травников подчеркнул его значимость для подготовки будущих инженеров, программистов и ученых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в новосибирском вузе запустили центр доклинических исследований животных.