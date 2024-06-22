Новосибирск: Поклонники Мари Краймбрери разрыдались на ее концерте

Певица исполнила любимые хиты и рассказала почему неизвестные люди называют ее фригидной.

Пятничным вечером, 21 июня, Мари Краймбрери дала большой концерт в «Локомотив-Арене», исполнив свои лучшие хиты. Своё выступление звезда сцены начала песней «Море», а закончив её воскликнула: «Весь первый ряд рыдает просто!».

Певица подчеркнула, что этот факт и её безумно тронул, ведь она и мечтать не могла, что когда-то будет собирать огромные стадионы, и тысячи поклонников будут петь вместе с ней в унисон. В ходе выступления исполнительница хита «Малая, пой» много делилась философскими мыслями и переживаниями из своей жизни. Рассказала и о фригидности, в которой ее обвинили.

Дело в том, что в интервью Иде Галич певица призналась, что никогда не ляжет в постеть с тем, кого не любит, к кому нет чувств. Зрители посчитали это фригидностью. Зал взялся за голову.

Вспомнили певица, что свой последний концерт в Новосибирске вспоминает с болью.

В тот период в её семье произошла трагедия, какая именно она не уточнила, но отметила, что именно в тот период ей хотелось побыть одной, ни с кем не общаться.

Сейчас она полна сил и энергии, ее ничего не беспокоит и она решила поделиться своим настроением и счастьем с поклонниками.

Концерт длился около двух часов, «Сиб.ФМ» сделал подробный репортаж с места событий с десятками ярких фотографий.