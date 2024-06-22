Новосибирцу отказали отдать тело матери из-за его внешнего вида

Сотрудники экспертизы потребовали от сибиряка показать документы об организации церемонии. Эти действия запрещены.

В сети активно обсуждают инцидент, который произошёл в бюро судмедэкспертизы. Об эпизоде рассказал депутат городского Совета Новосибирска Сергей Бондаренко.

Оказалось, что в один из дней к сотрудникам учреждения пришёл взволнованный мужчина на котором, что называется, лица не было. Сибиряк попросил судмедэкспертов выдать ему тело матери, чтобы он смог её похоронить должным образом. Однако те не поспешили выполнять данную функцию. Их смутил внешний вид мужчины, вроде как одет он был слишком просто.

Мужчина растерялся, но в результате показал им документы, где была указана стоимость услуг для похоронного дома.

Судмедэксперты выдавать тело по-прежнему не спешили. Они заявили, что это слишком дорого и обещали помочь организовать похороны дешевле. Не помогло и привлечение администрации учреждения. Тогда мужчина вернулся в здание экспертизы с сотрудником похоронного дома, чтобы всё-таки получить тело матери, но работники экспертизы по-прежнему настаивали на своём.

Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы, он требовал дать правовую оценку происходящему. Тело матери сибиряку всё-таки отдали.

Сергей Бондаренко отмечает, что любой человек вправе обратиться в любое ритуальное агентство, которое оказывает ритуальные услуги. Никто не должен навязывать ему своё мнение в этом вопросе.

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