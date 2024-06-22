Пелагея Ханова: «Я плачу, когда еду по дорогам Новосибирска»

Знаменитая певица Пелагея Ханова — заслуженная артистка России, исполнительница народных песен и фолк-рока — родилась и выросла в Новосибирске. Звезда эстрады рассказала о детстве в центре Сибири и поздравила горожан со 131-летием мегаполиса.

— Пелагея, расскажите о том, где вы жили в Новосибирске, а также о начале вашего творческого пути.

— Я родилась в Новосибирске и безумно люблю этот город. Мы с мамой жили в Ленинском районе, на улице Широкой. Наверное, многим известно, что мой продюсер и главный наставник в жизни — именно она. С мамой мы многое пережили. Я ей благодарна за то, что она сделала из меня человека сильного, целеустремленного, благородного. Наверное, это качества настоящего сибиряка.

Мама мне всегда говорила, что голос дан мне богом, но его стоит постоянно тренировать, держать высокую ноту.

Когда мне было восемь лет, я поступила в спецшколу при Новосибирской консерватории. А уже через год мама познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, и он посоветовал ей отправить меня на передачу «Утренняя звезда». На тот момент попасть туда было практически невозможно. Но для моей мамы не существует закрытых дверей. Тогда я приняла участие в программе и заняла первое место в номинации «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года». И потом, как говорится, понеслось. Концерты за концертами, гастроли за гастролями. Позже я начала участвовать в КВН от НГУ.

Когда мне было примерно лет 14, мы с мамой переехали в Москву. Там — учеба в музыкальной школе, запись альбома, участие в фестивалях. Позже начинаются зарубежные гастроли. Ритм был бешеный. Но мама мне всегда говорила, что я не такая, как все. Она готовила меня к мировой сцене. И у нее это получилось.

— Концерты, гастроли, репетиции... Ваше детство было счастливым?

— Я росла обычным ребенком. Как все, играла во дворе в прятки, в резиночки, в догонялки. У меня было счастливое детство. От сверстников меня отличало лишь то, что я выбрала профессию в тот момент, когда они играли в куклы.

— В 14-летнем возрасте вы окончили среднюю школу. Как вам это удалось?

— Когда мы переехали в Москву из Новосибирска, я хотела попасть в определенную школу музыкальной направленности в столице — № 1113. Но в шестом классе, куда меня должны были зачислить по возрасту, мест не было. Поэтому я экстерном сдала школьную программу за год, и меня приняли в седьмой класс. А уже потом, будучи десятиклассницей, я услышала о новом экспериментальном курсе в ГИТИСе на эстрадном отделении. И мне настолько захотелось туда поступить, что я и программу за 11-й класс сдала экстерном и тут же стала студенткой.

— Назовите три слагаемых, без которых Пелагеи как певицы просто бы не существовало...

— На протяжении жизни рядом со мной всегда находились замечательные люди. Это коллектив, друзья, семья, и в первую очередь, конечно же, мама. Я не из тех людей, которые идут против всех, падают, поднимаются и снова карабкаются на вершину. Если бы не мама, я бы просто лапки опустила и сидела в Новосибирске, варила бы на кухне щи, борщи.

— Вы уже много лет живете в столице, ездите на гастроли по миру. А по Новосибирску скучаете?

— Это мой родной и самый любимый город. У меня вообще есть очень сильная энергетическая привязанность к определенным местам. Но я понимаю объективно, что для карьеры музыканта необходимо жить в столице. К тому же постепенно привыкаешь к новому месту и темпу жизни. Поклонники часто говорят, что во вне живет сибирская душа. И я согласна с этим.

— Вы приезжаете в Новосибирск только с концертами или бывают поездки просто так?

— Я стараюсь приезжать чаще, потому что для меня Новосибирск — это место силы. Призываю всегда всех людей к тому, что, если так уж сложились жизненные обстоятельства, что нет возможности жить в том городе, в котором ты родился, нужно обязательно использовать этот источник силы — ездить туда.

— Эту силу дают какие-то определенные места в Новосибирске?

— За последние годы город сильно разросся, видоизменился. Но так как я с левого берега, там места мне как-то роднее, если честно. Когда еду из аэропорта по городу, мое сердце просто дико бьется. Это всегда волнительно — посещать родные края. Иногда плачу, проезжая мимо, потому что с Новосибирском у меня много теплых воспоминаний. Всегда, когда приезжаю, по возможности стараюсь выехать и за город.

— Что бросается в глаза в Новосибирске?

— Про плохое мне сложно вспомнить. Из последнего, на что я обратила внимание, — пробка из аэропорта. Но это же из-за моста, сейчас его построят, и этого временного недостатка не будет. А насчет достоинств — город разрастается, строится, очень много красивых домов. Я вижу, что в Новосибирске есть всегда такая столичная амбиция, которая на самом деле подтверждается его постоянным развитием. Все время говорю, что центр Сибири — самый лучший, главный, великий.

— В этом году «самый главный и великий» город празднует 131 год. Что пожелаете новосибирцам?

— Дорогие мои, любимые новосибирцы! Поздравляю вас с днем рождения города. Это прекрасный и великий мегаполис. Здесь живут самые выдающиеся люди, самые красивые девушки, самые сильные мужчины. Россияне с широкой сибирской душой. Нас объединяет общий дом — это Новосибирск. Я уверена, что сибирский характер, труд, вера в победу помогут преодолеть все сложности и добиться успеха. Желаю всем здоровья, счастья, удачи, веры в себя, в наш город и нашу страну. С праздником!