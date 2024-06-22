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общество

Телебашня в Новосибирске засверкает красным цветом — точное время

Фото: «Вести Новосибирск»

Неоновую подсветку запустят сегодня, 22 июня.

Телебашня Новосибирска зажжет особенную подсветку в День памяти и скорби 22 июня. Известно время — с 22:30 до 23:00. То есть один час жители соседних домов и все желающие смогут увидеть телебашню в другом цвете.

На световом панно вспыхнет вечный огонь и свеча памяти, высветится изображение памятников «Родина-Мать зовет» и «Монумента славы» и взмывающие в небо журавли – символ погибших солдат.

Ранее стало известно, что в День города в Новосибирске пройдет насыщенная программа, которая встретит гостей на двух берегах. Будет работать сразу несколько площадок, в том числе пройдут концерты с именитыми звездами. Например, в «Арена» парк выступит Kamazz с треком «Как ты там» и другими. В центральном парке Ирина Салтыкова исполнит свои вечные хиты из 90-х.

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Дарья Лапина
Журналист

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