В Новосибирске биолог Яновский объяснил, что убивает комаров

Ответ лежит на поверхности, но не многие о нем догадываются.

Жители Новосибирска и области не понаслышке знают, что лето — это не только жара и прогулки вдоль реки или Обского моря, но также — нашествие комаров и мошек. Скрываются сибиряки от насекомых разными способами: кто-то пользуется специальными спреями, ванилином или какими-то народными средствами. Биолог Яновский в беседе с журналистами «Аиф-Новосибирск» рассказал, что избавиться от насекомых не так просто.

Вместе с тем они необходимы для природы и поддержания её различных областей, цепочек. Вместе с тем Яновский всё же отметил, что именно может убить комаров, оказалось, что это обильные осадки.

«Преподаватели по энтомологии, помню, сообщали, что число комаров в природе обычно заметно снижается в результате ливней, тем более с градом. Сильные осадки физически убивают комаров», — заключил биолог Алексей Яновский.

Ранее стало известно, как лучше всего избавиться от почковых клещей, которые скрываются в чёрной смородине. Способ достаточно простой, но эффективный.