Новосибирских садоводов предупредили, как бороться с почковым клещом

Клещи живут внутри спящих почек и высасывают сок из зародышевых листьев.

Каждый год садоводы бьются с опасным насекомым, который скрывается в черной смородине. Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала «Аиф-Новосибирск» о способах борьбы с вредителем. Первое на что обратила внимание Шубина — находиться клещи могут не только в старых растениях, но и в достаточно молодых. Сталкиваясь с напастью многие берутся за химические препараты. Так делать не рекомендуется, ведь «убить» можно само растение, и экологию. Лучший способ — обобрать растения, то есть снять с них клещей.

Шубина пояснила, что на каждой почке сидит несколько сотен клещиков, которые уже планируют «благоустроиться» на данной территории, закрепиться, отложив яйца.

«Нужно очень внимательно пройти по смородине и снять клещей. Если за этими шариками систематически следить, снимать их, то можем обезопасить свой сад от почкового клеща», — объяснила агроном.

Ранее стало известно, что на уходящей неделе около 1500 тысяч новосибирцев пострадали от укусов клещей. Больше всего их замечено в Новосибирском районе, меньше всего в Искитиме.