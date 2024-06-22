В Новосибирске хедлайнерами Дня города станут Ирина Салтыкова и Kamazz

На других площадках создадут атмосферу праздника группы «Пицца», «Мукка» и «АнимациЯ».

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева в интервью Сиб.фм рассказала о звездах, которые выступят на Дне города в Новосибирске.

Kamazz — в парке «Арена», классика эстрады 90-х Ирина Салтыкова — в Центральном парке, а на Михайловской набережной группы «Пицца», МУККА, «АнимациЯ».

Стоит отметить, что выступления артистов разбиты на два дня.

29 июня на Михайловской набережной: МУККА и «АнимациЯ».

30 июня: Ирина Салтыкова в Центральном парке, «Пицца» на Михайловской набережной, Kamazz — в парке «Арена».

Журналист Сиб.фм уточнил у Ирины Соловьевой кого лично она из артистов предпочтет в этот день.

«В моих планах сходить на «Анимацию», но и на «Пиццу» я тоже пойду с удовольствием», — подчеркнула начальник управления культуры мэрии Новосибирска.

Совсем скоро Сиб.фм выпустит большое интервью с Ириной Соловьевой, в котором она более подробно расскажет о дне города. Почему улица Ленина больше не пешеходная в этот день, как и где будут поздравлять семью, где все члены семьи в совокупности проработали на заводе свыше 300 лет и многое другое.

Ранее Ирина Соловьева рассказала про граффити, которое совсем скоро появится на улице Советская в Новосибирске.