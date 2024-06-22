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общество

В Новосибирске и области 23 июня ожидаются ливень и град

Фото: Сиб.фм

Жителей Новосибирской области предупредили об ухудшении погоды на 23 июня.

По прогнозам регионального управления МЧС и ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС», ожидаются дожди с грозами, возможен град, а также порывы ветра до 19 м/с при грозах.

Ночью температура будет колебаться от +15 до +20 градусов, а днем — от +30 до +35 градусов, однако местами возможно понижение до +24 градусов.

В связи с этим, жителям региона рекомендуется быть внимательными и осторожными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирских садоводов предупредили, как бороться с почковым клещом.

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Игорь Кириченко
Журналист

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