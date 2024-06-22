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общество

В Новосибирске неизвестный устроил стрельбу на улице Кирова

Фото: скриншот из видео

Ночью в Новосибирске во дворе на улице Кирова пассажир дорогостоящего автомобиля открыл стрельбу у мусорных баков.

Есть версия, что мужчина хотел привлечь внимание рядом проходящих молодых девушек. На видео видно, что они не проявили значительного страха.

В то же время появились кадры, на которых неизвестный мужчина заходит с автоматом в лифт жилого дома. Точное место происшествия не указано.

В полицию поступило заявление по данному инциденту. Проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области дочь обвинила врачей в смерти своих родителей-пенсионеров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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