В Новосибирске неизвестный устроил стрельбу на улице Кирова

Ночью в Новосибирске во дворе на улице Кирова пассажир дорогостоящего автомобиля открыл стрельбу у мусорных баков.

Есть версия, что мужчина хотел привлечь внимание рядом проходящих молодых девушек. На видео видно, что они не проявили значительного страха.

В то же время появились кадры, на которых неизвестный мужчина заходит с автоматом в лифт жилого дома. Точное место происшествия не указано.

В полицию поступило заявление по данному инциденту. Проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области дочь обвинила врачей в смерти своих родителей-пенсионеров.