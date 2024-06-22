В Новосибирской области дочь обвинила врачей в смерти своих родителей-пенсионеров

В Купинской районной больнице Новосибирской области скончались пенсионеры Виктор и Валентина Братцевы с разницей в три года.

Дочь пенсионеров Надежда Новикова винит врачей в случившемся и пытается добиться пересмотра дела. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

65-летний Виктор Братцев попал в Купинскую ЦРБ в ноябре 2020 года. Пенсионер заболел дома. Долгое время ему не ставили диагноз COVID-19. Когда состояние улучшилось, мужчина простудился из-за открытого окна в больнице, что ухудшило его состояние.

5 ноября 2020 года Виктор Братцев скончался. Надежда утверждает, что причиной смерти стала нехватка кислорода в больнице. Она указывает на переписанные медицинские документы. В возбуждении уголовного дела по факту его смерти отказали.

В феврале 2023 года в ту же больницу с инфарктом попала Валентина Братцева. Однако ей был поставлен диагноз межрёберной невралгии. Спустя два дня, 8 февраля, женщина умерла. Надежда считает, что её мать могли бы спасти при своевременном диагнозе и госпитализации. Уголовное дело по данному факту возбуждено не было.

Надежда Новикова надеется на пересмотр решений правоохранительными органами и требует более тщательного расследования обстоятельств смерти её родителей.

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