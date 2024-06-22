Под Новосибирском ищут пропавшую пять дней назад 29-летнюю девушку в розовых сланцах

Сибирячка находилась в поселке Кудряшовский 17 июня, с тех пор о ней нет никакой информации.

В Новосибирске и области время от времени пропадают без вести люди. Среди них как взрослые, так и дети. Волонтёры отряда «Лиза Алерт» сообщают, что уже 5 дней не могут найти 29-летнюю девушку по имени Анастасия Кузнецова. Последний раз её видели 17 июня, недалеко от дачного посёлка Кудряшовский, с тех пор о её вместе нахождении неизвестно.

Что могло произойти с девушкой выясняют близкие, волонтёры, полицейские. Есть описание сибирячки, известно, что в день выхода из дома она была в чёрной майке, розовых сланцах, черно-зеленой юбке.

Рост девушки составляет 158 см, телосложение — нормальное, волосы — русые, глаза карие. Всем кому что-то известно про сибиряку, волонтеры просят связаться с ними.

Напомним, что ранее в Новосибирске возобновили дело о пропаже студентки Екатерины Завьяловой, которая исчезла 21 год назад. Девушка проживала по улице Кропоткина.