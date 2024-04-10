В Новосибирске начали снова расследовать дело о пропавшей 20 лет назад студентки

В Новосибирске возобновили дело о пропаже студентки Екатерины Завьяловой, которая исчезла 21 год назад.

По словам матери пропавшей, в деле может быть замешан местный полицейский, с которым девушка имела близкие отношения. Однако полицейский отрицает связь с ней.

Екатерина Завьялова была студенткой медакадемии и жила в Новосибирске на улице Кропоткина. Она исчезла 2 ноября 2003 года после того, как отправилась гулять с дочкой хозяйки квартиры. Девушки посетили кафе "Гараж", где познакомились с парнями, после чего Завьялова пошла в клуб "Медиссон" и исчезла.

Мать девушки Елена узнала о пропаже 5 ноября и приехала в Новосибирск, чтобы подать заявление в полицию. Однако заявление не приняли до 10 ноября. После того как дело было передано в областную прокуратуру, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследование этого случая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовано видео нападения мужчин в камуфляже на прохожего.