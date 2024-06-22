В Новосибирске скончался известный ученый-физик Илья Гинзбург

20 июня на 90-м году жизни скончался известный ученый Илья Гинзбург, который посвятил более 60 лет науке.

Родился ученый 28 декабря 1934 года в Москве. Он окончил физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и работал инженером в НИИ Государственного комитета по судостроению. В 1959 году присоединился к Сибирскому отделению АН СССР (ныне РАН) и стал одним из основателей отдела теоретической физики в Институте математики.

С 1961 года Гинзбург преподавал в Новосибирском государственном университете. С 1988 года был профессором кафедры теоретической физики физического факультета. Его область научных интересов включала квантовую и аналитическую механики, а также электродинамику.

Имя Ильи Гинзбурга широко известно в мире науки, он активно участвовал в международных конференциях. Прощание с ученым состоится 23 июня 2024 года в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области дочь обвинила врачей в смерти своих родителей-пенсионеров.