В Новосибирске священник рассказал, что нельзя делать на Троицкую субботу

Священник дал ответ и на другой вопрос: «Стоит ли в Троицу приезжать на кладбище?».

Православные во всём мире отмечают Троицкую родительскую в субботу. История праздника хранит в себе немало примет, рекомендаций, а также запретов — чего делать не стоит и что делать необходимо.

Новосибирский священник Дмитрий Бабкин рассказал «АиФ в Новосибирске», что накануне Троицы рекомендуется прийти в церковь, чтобы освятить постную еду, выпечку, сладости, фрукты и литургическое вино. При выходе из церкви можно также поделиться милостыней с нуждающимися, они будут молиться за усопших.



Что касается посещения кладбища — делать этот рекомендуется накануне Троицы, например 22 июня. У могил усопших важно навести порядок, избавить её от возможного мусора. При этом навести порядок рекомендуется и на других заброшенных могилах, на могилах безымянных людей.



Что касается запретов, то в этот день не рекомендуется:



Злиться;

Ругаться выражаться нецензурной бранью;

Унывать;

Наряжаться в чёрное;

Ходить в лес;

Складировать грязную посуду на кухне.



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