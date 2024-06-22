В Новосибирске священник рассказал, что нельзя делать на Троицкую субботу

Священник дал ответ и на другой вопрос: «Стоит ли в Троицу приезжать на кладбище?».
Православные во всём мире отмечают Троицкую родительскую в субботу. История праздника хранит в себе немало примет, рекомендаций, а также запретов — чего делать не стоит и что делать необходимо.
Новосибирский священник Дмитрий Бабкин рассказал «АиФ в Новосибирске», что накануне Троицы рекомендуется прийти в церковь, чтобы освятить постную еду, выпечку, сладости, фрукты и литургическое вино. При выходе из церкви можно также поделиться милостыней с нуждающимися, они будут молиться за усопших.
Что касается посещения кладбища — делать этот рекомендуется накануне Троицы, например 22 июня. У могил усопших важно навести порядок, избавить её от возможного мусора. При этом навести порядок рекомендуется и на других заброшенных могилах, на могилах безымянных людей.
Что касается запретов, то в этот день не рекомендуется:
Злиться;
Ругаться выражаться нецензурной бранью;
Унывать;
Наряжаться в чёрное;
Ходить в лес;
Складировать грязную посуду на кухне.
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