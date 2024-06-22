В Новосибирской области озвучили среднюю зарплату жителей региона

Средняя номинальная зарплата в Новосибирске по итогам 2023 года составила 78 755 рублей.

Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные Новосибирскстата. Эта цифра не учитывает субъекты малого предпринимательства.

По сравнению с итогами 2022 года, когда средняя зарплата составляла 66 996 рублей, зарплата выросла на 17,6%.

Доцент кафедры НГУЭУ Елена Михайлова объяснила рост зарплаты несколькими факторами, включая увеличение деловой активности предприятий, рост инвестиций в основной капитал и ориентацию на импортозамещение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, как водители новосибирских трамваев будут выживать при жаре в 30 градусов.