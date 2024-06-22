Жена новосибирского актера Прилучного возит их годовалого ребенка по врачам

В апреле текущего года мальчику исполнился один годик.

Новосибирский актер Павел Прилучный — многодетный отец. Сибиряк имеет двоих детей от первого брака с Агатой Муцениеце и сына Микаэля от второй жены Зепюр Брутян. Время находит для всех, нередко вместе с детьми от первого брака ездит в отпуск, отмечая, что с мачехой у старших детей отношения хорошие.

Сейчас вторая жена артиста Зепюр Брутян проводит все свободное время с их наследником Микаэлем, пока муж зарабатывает деньги. Накануне актриса поделилась кадрами из лифта одной клиники, отметив, что они прибыли на плановый осмотр. Брутян также подчеркнула, что их сын — покоритель сердец.

Ранее сообщалось, что новосибирский актер Прилучный будет судиться с бывшей женой из-за алиментов. Он уже проиграл один из судов, но не намерен останавливаться. Какие претензии предъявляют друг другу стороны неизвестно. Говорят, первую жену, не устраивает сумма алиментов. Она требует больше.