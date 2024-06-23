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общество

23 июня жара и ливни ожидаются в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Дожди и пекло могут прийти в регион в конце недели.

Как сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области 23 июня ожидается температура воздуха от +24 до +35 градусов. Также возможен ветер со скоростью до 19 метров в секунду.

Однако, как уточнила VN.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова, дожди и грозы при аномальной жаре сохранятся в Новосибирске еще несколько дней.

Напомним, что в Новосибирске комары могут погибнуть от сильных дождей

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Валерия Митрохина
Журналист

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