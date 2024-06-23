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общество проиcшествия

Годовалый ребенок умер, выпав из окна в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области ребенок выпал из окна и разбился насмерть.

Как сообщил портал atas.info со ссылкой на управление следственного комитета Новосибирской области, 22 июня в городе Карасук годовалый мальчик выпал с окна 4-го этажа.

После происшествия на место прибыла полиция и сотрудники скорой помощи — они сообщили, что ребенок скончался.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, что появились новые подробности гибели 12-летней девочки военнопленным в Кузбассе

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Валерия Митрохина
Журналист

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