Годовалый ребенок умер, выпав из окна в Новосибирской области

В Новосибирской области ребенок выпал из окна и разбился насмерть.

Как сообщил портал atas.info со ссылкой на управление следственного комитета Новосибирской области, 22 июня в городе Карасук годовалый мальчик выпал с окна 4-го этажа.

После происшествия на место прибыла полиция и сотрудники скорой помощи — они сообщили, что ребенок скончался.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии.

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