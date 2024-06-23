Минздрав Новосибирской области собирается взыскать с концессионной компании более 13 миллионов за опоздание сдачи поликлиники

Минздрав региона подал иск на ООО «Седьмая концессионная компания» за задержку сдачи поликлиники №7 на улице Пролетарской в Новосибирске. Пишет издание РБК Новосибирск.

Нарушение сроков сдачи объекта привело к тому, что с партнера областного правительства будут требовать неустойку в размере 13,4 миллиона рублей. Решить конфликт в досудебном порядке не удалось, соответствующие документы были переданы в арбитражный суд Новосибирской области.

Компания не собирается предоставить суду причины срыва сроков сдачи объекта, в соответствии с законодательством РФ. Основными причинами опоздания компания считает наложенные на страну санкции со стороны торговой палаты США, макроэкономическую ситуацию в России, а также ряд технических сложностей с системой ливневой канализации.

По контракту между «Седьмая концессионная компания» должна была построить 7 поликлиник в городе. Под условия соглашения также попала и поликлиника №7. Изначально, стоимость проекта была оценивалась в 6,5 миллиарда рублей, однако позже цена возросла почти в два с половиной раза и составила уже более 19,5 миллиарда рублей.

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