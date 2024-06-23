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общество

Новосибирская агроном Шубина рассказала, как бороться с почковыми клещами

Фото: Сиб.фм

Агроном Людмила Шубина дала пару советов дачникам.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск со ссылкой на агронома Людмилу Шубину, на новосибирских дачах могут быть такие вредители как почковые клещи.

По ее словам, почковые клещи чаще всего селятся на чёрной смородине, которую и обгладывают, поэтому следует внимательнее осматривать кусты и при этом не использовать химию для избавления такого роды клещей.

“Сейчас нужно очень внимательно пройти по смородине и снять клещей”, – посоветовала агроном.

Ранее Сиб.фм писал, что агроном рассказала, как часто нужно поливать овощи в июне в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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