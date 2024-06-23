Новосибирские таможенники изъяли около 13 тысяч детских игрушек

С начала года новосибирская таможенная служба изъяла более 25,6 тысяч единиц контрафакта. Сообщает издание «АиФ-Новосибирск».

В списке изъятой продукции преобладают в основном товары народного пользования, такие как: зажигалки, батарейки, очки и брелоки. При это более половины конфиската составили детские игрушки, а именно 13 тысяч.

«За указанный период было выявлено 432 единицы контрафактной табачной продукции. Алкогольная продукция не выявлялось», — сообщили в СТУ.

С января по май таможенники смогли пресечь попытку ввоза в страну 296 тысяч пачек сигарет, а также примерно 5 тысяч алкогольной продукции без акцизной марки.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске таможенники пресекли отправку оптических прицелов в США.