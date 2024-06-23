Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала о лучшей подкормке для большого урожая помидор

Одним из важных элементов выращивания томатов считается правильное удобрение почвы, помидоры очень прихотливые и требуют подкормок с содержанием минералов. Людмила Шубина поделилась с изданием «Аиф-Новосибирск» секретами ухода за столь прихотливой культурой.

Начиная с июля необходимо грамотно подойти к процессу удобрения почвы, ведь это напрямую влияет на вкус плодов.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина на своём опыте проверила множество различных удобрений и пришла к выводу, что на данный момент существуют три основных минералосодержащих удобрения.

«Первое – фосфорное. Добавляем в лунку чайную ложку суперфосфата двойного. Он помогает корневой системе лучше развиваться, а также хорошо влияет на цветение томатов», — объяснила агроном.

Эксперт также отмечает и азотные удобрение, одной ложки которых совместно с мочевиной будет достаточно, чтобы листочки быстрее распустились и начали усваивать все питательные вещества.

Сахаристость придать томату поможет сернистый калий, сибирские дачники стараются вырастить именно такие помидорный, уточняет агроном.

«Поэтому пропускать эту прикормку не стоит. Если нет возможности приобрести сернокислый калий, то можно заменить его золой. Но не ждите аналогичного результата, он уже не будет таким», — отмечает Людмила Шубина.

Стоит отметить, что удобрения можно применять как в лунке, так и совместно с водой.

«Для этого на 10-литровое ведро с жидкостью берут 10 грамм мочевины, 40-50 грамм суперфосфата и 10-15 грамм сульфата калия. На каждое растение расходуют 1-1,5 литра полученного раствора», — поделилась агроном.

Людмила Шубина отмечает, что первый подкорм лучше сделать уже через 2-3 недели после посадки.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский агроном Шубина назвала основные ошибки при выращивании томатов.