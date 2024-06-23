Новосибирского депутата Александра Аверкина признали банкротом из-за долга в 8,2 миллиона рублей

Депутат Заксобрания был признан арбитражным судом региона банкротом. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Данное решение было принято исходя из иска компании ООО «Арес Групп», долговые обязательства политика перед фирмой составили около 8,2 млн рублей.

Будучи владельцем компании «Прогресс Строй Групп», Александр Аверкин сделал крупный заказ на приобретение строительных материалов в сентябре 2021 года, у «Арес Групп», после подписания всех необходимых договоров деньги последние так и не получили.

Напомним, Александр Аверкин вошел в состав депутатов Заксобрания Новосибирской области в 2020 году.

Александр Аверкин стал депутатом Законодательного собрания НСО в 2020 году.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Заксобрание приняло бюджет Новосибирской области на 2024 год.