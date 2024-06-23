Новосибирску необходимо 159 млрд рублей на постройку новых школ

Город столкнулся с проблемой нехватки мест в школах, для решения этой проблемы нужно построить 97 новых образовательных учреждений. Пишет РБК-Новосибирск» со ссылкой на данные мэрии.

Для того, чтобы все школьники могли учиться в одну смену Новосибирску необходимо ещё 79 879 мест. В этом году цена одного места составляет около 2-х млн рублей.

В прошедшем учебном году в Новосибирске работали 208 школ с общей вместимостью 135,59 тысяч детей. Исходя из данных получается так, что число обучающихся составило 215,47 тысяч человек. Дефицит мест – 79 897, что на 9,57% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Министерство образования, школьники полностью обеспечены местами. В близлежащих районах и округах планируется построить 38 новых школ.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске приостановлено строительство школы из-за нарушений.