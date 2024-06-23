Появились подробности гибели ребенка в селе Новосибирской области

В регионе фанатики издевались до смерти над десятилетней девочкой.

В селе Каменка Новосибирской области семейная пара, которая присматривала за 10-летней девочкой, попала под суд за издевательство.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, в период с 14 по 17 июня 2024 года пара должна была присматривать за девочкой на время отсутствия ее матери, вместо этого они морили ребенка голодом и избивали, чтобы “выгнать демона”.

В результате девочка попала в больницу, где и скончалась.

Сама мама погибшей сослалась на конфеты, которые ребенок могла съесть на голодный желудок.

Однако следователи и соседи не поверили в такую версию, что и подтвердили результаты судмедэкспертизы, которые указали на физическое насилие над ребенком.

Также соседей опросил корреспондент Сиб.фм и выяснил, что о семье погибшей отзывались положительно — конфликтов ранее никто не замечал, однако девочку редко видели на улице со сверстниками.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО.

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