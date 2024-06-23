Священнослужитель из Новосибирска рассказал о запретах в Троицу

23 июня все православные отмечают праздник Троицы. Священник из Новосибирска запретил в этот день ходить в лес и оставлять без присмотра маленьких детей. Пишет издание «МК в Новосибирске».

Он также отмети, что в этот день стоит воздержаться от ношения черного, а также постараться избежать ссор с близкими. Однако не стоит забывать и про повседневные дела.

«Конечно, есть вещи, которые нужно выполнить вне зависимости от праздника. Например, уход за маленькими детьми или престарелыми людьми, мы не можем бросить их на произвол судьбы. А вот обычные работы можно отложить и посвятить это время родным и близким», — объяснил протоиерей Дмитрий Бабкин корреспонденту «АиФ-Новосибирск».

Многие священники призывают не поминать погибших в праздник, а сделать это заранее, например на кануне.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске священник рассказал, что нельзя делать на Троицкую субботу.