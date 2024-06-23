В ХК «Сибирь» перешёл звёздный нападающий Сергей Широков

Сергей Широков подписал однолетний контракт с клубом. Информация об этом появилась на странице официальной группы клуба в ВКонтакте.

За свою спортивную карьеру хоккеист уже успел поиграть за ЦСКА, «Авангард», СКА, «Спартак» и «Автомобилист».

Также можно отметить основные достижения спортсмена в виде победы в Кубке Гагарина розыгрыша 16/17 годов, олимпийское чемпионство в 2018 году, а также двукратное чемпионство мира в 2012 и 2014 годах.

Форвард провёл на льду 811 матчей в которых ему удалось поразить ворота соперник 226 раз и отдать 289 голевых передачи.

За свою карьеру Сергей успел сыграть и за рубежом, он провёл 8 матчей в НХЛ за команду «Ванкувер Кэнакс».

«Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается. Уверены, что его мастерство, опыт и высокие лидерские качества помогут нашей команде добиться успеха. Отдельно хочется поблагодарить сторону игрока за плодотворные и конструктивные переговоры. Мы достаточно быстро и комфортно смогли прийти к соглашению», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.

Стоит также отметить, что болельщики клуба не довольны таким подписание и считают Сергей уже «сбитым лётчиком». Сможет ли он усилить команду покажет только время.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стало известно, с кем новосибирская «Сибирь» сыграет первые матчи.