В мэрии Новосибирска объяснили, почему сотрудники депо остались без премий

Сотрудники филиала № 4 «Левобережный трамвайный» недовольны из-за лишения премий и заявили о неправомерном применении санкций к водителям.

В ответ на запрос редакции «МК в Новосибирске», в мэрии объяснили, что ошибки в начислении заработной платы за январь 2024 года вызваны сбоем в программном обеспечении и уже устранены.

Также сотрудников встревожило увольнение руководителя среднего звена. Однако в мэрии утверждают, что увольнение было по собственному желанию руководителя.

В своем коллективном обращении сотрудники также упомянули закрытие столовой и стоматологического кабинета на территории филиала. В ответе из мэрии пояснили, что такие меры были приняты в связи с тяжелой экономической ситуацией и оптимизацией расходов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что экс-сотрудник новосибирского трамвайного депо рассказал о плохих условиях работы.