В Новосибирске Константин Хальзов сообщил о медицинских специалистах региона

В Новосибирской области отсутствует дефицит кадров в медицине.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в беседе с Сиб.фм сообщил о том, что в регионе идет активная работа с молодыми специалистами в сфере медицины.

“Масштабная работа у нас ведется совместно с НГМУ. Мы значительно увеличили набор на целевое обучение. На специалитет в 2018 году набрали 195 целевиков, а в 2023 году — уже 389. Целевой набор в ординатуру в 2018 году — 81 человек, в 2023 году — 183 человека”, — рассказал министр.

Также, по его словам, благодаря программе “Земский доктор / Земский фельдшер”, сейчас 118 человек уже работает в больницах Новосибирской области.

“В целом за 6 лет по программе приняли на работу 386 земских докторов и 132 земских фельдшера”, — уточнил Константин Хальзов.

Напомним, что в Новосибирске снизилась статистика смертности от инфаркта миокарда