В Новосибирске снизилась статистика смертности от инфаркта миокарда

Значительно упала статистика летальных исходов от инфаркта миокарда в Новосибирской области.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о том, что в регионе значительно снизилась смертность горожан от инфаркта миокарда.

По его словам, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» Новосибирская область существенно улучшила свои ключевые показатели в медицине.

«В рамках проекта “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” для помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения (инфарктами и инсультами) поэтапно формировалась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений», — рассказал министр.

В том числе, сейчас, по словам Константина Хальзова, в Новосибирской области создано девять региональных сосудистых центров.

«Результат такого улучшения доступности высокотехнологичной медицинской помощи — снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 16,4% в 2019 году до 12,3% в 2023 году, а больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения — с 26,8 до 18,0%», — подытожил он.

Напомним, что полное интервью с министром здравоохранения Новосибирской области Константином Хальзовым можно прочитать здесь