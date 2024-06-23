В Новосибирске началась неделя аномальной жары

Аномальная жара началась в Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирском гидрометцентра, в Новосибирскую область вновь вернулась аномальная жара до +36 градусов.

Сегодня, 23 июня, ожидается температура воздуха до +30 градусов.

В понедельник и во вторник температура поднимется до +31. Возможны небольшие осадки в виде дождя.

Также в отдаленных районах региона на неделе воздух прогреется до +36 градусов жары.

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