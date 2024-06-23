В Новосибирске опубликовали список худших открытых бассейнов

АиФ-Новосибирск опубликовал подборку городских открытых бассейнов с низкими оценками на сервисе 2ГИС.

«Румба пляж»

Городской развлекательный комплекс на улице Учительская, 49а получил оценку 2,8 звезды из 5. Посетители жалуются на долгую подачу еды, невежливый персонал и плохое состояние лежаков. Светлана Г. ждала заказанную еду около часа, а Юлия З. отметила низкую культуру сотрудников ресепшена и кафе.

«Локомотив»

Оздоровительный комплекс в Заельцовском Парке, 1 к2 набрал 2,9 звезды. Посетители недовольны несоответствием информации о времени работы и плохими условиями в женском туалете. Ирина пожаловалась на недостоверную информацию по телефону, а Анастасия Р. указала на взимание платы за парковку при закрытом комплексе.

«Маяк»

База отдыха на улице Лодочная, 2/1 имеет оценку 3,6 звезды. Пользователи жалуются на громкую музыку, переполненные мусорные баки и отсутствие досуга для детей. Алекс А. отметил, что музыка играет всю ночь, а правила проживания не соблюдаются.

«Престиж»

База отдыха на улице Приморская, 1Б также оценена в 3,6 звезды. Посетители жалуются на нехватку лежаков и полотенец, невнимательное обслуживание и неприятный запах канализации. Артем Б. отметил, что место не соответствует своему названию, а Мари пожаловалась на отсутствие воды в детском бассейне.

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