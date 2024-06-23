В Новосибирске отказались запускать салют в честь 131-летия города

Стало известно, что в Новосибирске не будут запускать салют из-за геополитической ситуации.

«На День города салют не планируется. В этом году он был только 9 Мая, 30 июня, в честь 131-летия города мы не намерены его запускать. Нецелесообразно делать это, когда страна ведет СВО», – заявила Сиб.фм начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Ирина Соловьева.

Также она отметила, что делать улицу Ленина пешеходной не планируется на День города. Основными площадками празднования 131-летия Новосибирска станут парк «Арена» и Центральный парк, а также Михайловская набережная.

Ранее Сиб.фм писал о том, что хедлайнерами Дня города станут Ирина Солтыкова и группа Kamazz.