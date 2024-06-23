В Новосибирске продают автограф Путина с цветной фотографией.

В Новосибирске продают подлинный автограф президента России Владимира Путина из фондов частного музея. Объявление появилось на сайте объявлений «Авито».

Автограф стоит на цветном фото с президентом. Стоимость товара — 900 тысяч рублей

«Hа увeличеннoм фрaгмeнте xoрoшo виднo (любой экcпepт этo пoдтвepдит), что этo не фaкcимиле, не рeпpинт и нe aвтoпен (аutореn). К фoтoгpафии прилагается сопроводительное письмо из Администрации президента РФ, подтверждающее подлинность автографа, а также правительственный конверт, в котором фото было доставлено адресату. Документ датирован 2001 годом (другие подробности — при личном общении). Это одна из первых (возможно, самая первая) собственноручно подписанная Путиным фотография, которую он подарил, вступив в должность», — пишет продавец.

Автор объявления отметил, что уместен «аргументированный торг».

Ранее Сиб.фм сообщал, что семья из Новосибирска требует встречи с Владимиром Путиным на Красной площади.