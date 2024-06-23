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общество

В Новосибирской области на месте заброшенной площадки появится сквер «Молодежи»

Фото: администрация Искитимского района

Сквер «Молодежи» появится в регионе.

Пресс-служба администрации Искитимского района сообщила о том, что на месте бывшей хоккейной площадки в поселке Линево появится сквер «Молодежи», в котором местные жители смогут проводить активный отдых.

Уточняется, что в сквере появятся зоны для детей, подростков и взрослых.

Также в поселке Листвянский сейчас проводится благоустройство зоны отдыха, где будет создана спортивная площадка, место для общения пенсионеров и два детских игровых комплекса.

Напомним, что в Новосибирске появится огромное граффити космонавта Анны Кикиной

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Валерия Митрохина
Журналист

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