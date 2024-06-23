Жители Новосибирска назвали худшие открытые бассейны в городе

Стали известны худшие открытые бассейны в Новосибирске.

Портал BFM-Новосибирск провел анализ рейтингов открытых бассейнов города, основываясь на 2ГИС, выявив самые худшие, по мнению посетителей.

Так, развлекательный комплекс «Румба пляж» на Учительской, 49а получил общую оценку 2,8 звезды из 5 возможных. Некоторые посетители отметили высокий уровень чистоты и порядка, а некоторые, напротив, написали свое недовольство из-за старых лежаков.

Следующую позицию занимает оздоровительный комплекс «Локомотив» в Заельцовском Парке, 1 к2. Оценка — 2,9 звезды из 5. Одной из местных жительниц не понравилось то, что вода оказалась холодной, также слишком мало установлено столик.

База отдых «Маяк» на улице Лодочная, 2/1 получила оценку в 3,6 звезды. Новосибирцы остались недовольны ценой и качеством услуг.

Аналогичную оценку получила и база отдыха «Престиж», что на Приморской, 1Б. По словам горожан, дополнительных лежаков и полотенец нет, а детский бассейн не наполняют водой.

Напомним, что в Новосибирске началась неделя аномальной жары