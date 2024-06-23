Жители Новосибирска весной чаще всего покупали в интернете футболки и кремы

Весной новосибирцы часто заказывали футболки и кремы на маркетплейсе.

Как сообщает портал РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу компании маркетплейса Wildberries, жители региона в период с апреля по май 2024 года чаще всего заказывали футболки, кремы и нижнее белье.

Помимо трех популярных категорий, самые частые покупки у горожан стали — носки, платья, чехлы для телефонов, кроссовки, брюки, книги, джинсы, сумки, костюмы, семена, топы и шампуни.

А по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в I квартале 2024 года в Новосибирской области объем онлайн-продаж увеличился на 41%, достигнув 31,6 миллиардов рублей.

Напомним, что в Новосибирской области на месте заброшенной площадки появится сквер «Молодежи»