Жительница Новосибирска рассказала о жизни в Южной Кореи

Уроженка Новосибирска поделилась опытом жизни в новой стране.

Жительница Новосибирска рассказала изданию АиФ-Новосибирск о схожести родного города и Южной Кореи, куда она переехала жить.

По ее словам, в Сеуле есть парк-лес, который очень напоминает новосибирский парк, однако девушка также поделилась и тем, что ее не устроило — это мусорные урны.

Жительница Новосибирска отметила, что в Южной Корее очень тяжело найти мусорные баки, а на больших улицах их и вовсе нет.

Также ее удивило отношение и ко внешнему виду людей. Например, чтобы устроиться на достойную работу, необходимо привлекательно выглядеть.

Напомним, что жители Новосибирска весной чаще всего покупали в интернете футболки и кремы