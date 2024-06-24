159 млрд руб требуется для устранения нехватки школьных мест Новосибирску

В регионе не хватает школьных мест.

Как сообщает портал РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска, чтобы решить проблему с нехваткой школьных мест, необходимо 97 новых школ, общая стоимость строительства которых составляет 159,7 миллиардов рублей.

Для обучения всех детей в одну смену в Новосибирске требуется создать еще 79 879 мест. В 2024 году стоимость одного школьного места составляет 2 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что неустойку с концессионера за поликлинику требует минздрав Новосибирской области