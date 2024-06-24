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общество

Неустойку с концессионера за поликлинику требует минздрав Новосибирской области

Фото: ГК "ВИС"

Минздрав Новосибирской области требует неустойку с концессионера за поликлинику.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области, ведомство подало иск в арбитражный суд на ООО "Седьмая концессионная компания" о взыскании неустойки в размере 13,4 миллиона рублей за просрочку сдачи поликлиники №7 на улице Пролетарской в Новосибирске.

Известно, что поликлиника строилась в рамках концессии, партнер областного правительства нарушил сроки, что привело к праву требовать неустойку.

Представители группы компаний "ВИС", куда входит ООО "Седьмая концессионная компания", заявили о намерении действовать в соответствии с законодательством и предоставить суду пояснения по возникшим обстоятельствам.

Напомним, что в Новосибирске Константин Хальзов сообщил о медицинских специалистах региона

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Валерия Митрохина
Журналист

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