Агроном предупреждает новосибирцев о том, чтобы прополоть и окучить картошку

Дачникам Новосибирска следует быстрее прополоть картофель.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на слова агронома Алексея Мармулева, сейчас местным дачникам из-за ливней необходимо срочно прополоть и окучить картофель.

Так как почва стала плотнее и не пропускает кислород, срочно нужно спасать картошку, которая нуждается в нем.

Агроном также отметил, что обработка уничтожает сорняки и даёт воздуху путь к растениям.

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