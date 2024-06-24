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общество

Агроном предупреждает новосибирцев о том, чтобы прополоть и окучить картошку

Фото: Сиб.фм

Дачникам Новосибирска следует быстрее прополоть картофель.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на слова агронома Алексея Мармулева, сейчас местным дачникам из-за ливней необходимо срочно прополоть и окучить картофель.

Так как почва стала плотнее и не пропускает кислород, срочно нужно спасать картошку, которая нуждается в нем.

Агроном также отметил, что обработка уничтожает сорняки и даёт воздуху путь к растениям.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала о лучшей подкормке для большого урожая помидор

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Валерия Митрохина
Журналист

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