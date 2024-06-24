Бывшая жительница Новосибирска рассказал об атаке ВСУ на Крым

В воскресенье, 23 июня, пляж в Севастополе подвергся ракетной атаке ВСУ.

В результате атаки четыре человека погибли, включая двух детей. Состояние тринадцати пострадавших оценивается как тяжелое.

Бывшая жительница Новосибирска Инна Тимофеева, переехавшая два года назад в Симферополь, часто бывала на этом пляже. В интервью «МК в Новосибирске» она поделилась своими мыслями.

«Слава богу, я слышала об этом ужасе только из новостей. Там же рядом военный аэродром Бельбек, даже тогда во всю летами самолёты, буквально каждые минут 15-20 были тренировочные вылеты — то вертолеты, то самолеты. Пляжная полоса очень длинная, есть пляжи как оборудованные, так и обычные, но людей даже не в сезон там много, что уж говорить, о сезоне... Бесчеловечность полнейшая, слов никаких нет».

Происшествие вызвало шок среди местных жителей. Весь Крым скорбит по погибшим, и на пляжах усилены меры безопасности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что от удара молнии в Новосибирской области появилась воронка и оплавился песок.