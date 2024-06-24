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общество

Губернатор Новосибирской области Травников просит жесткости при благоустройстве территорий

Фото: правительство Новосибирской области

Глава Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул на оперативном совещании необходимость строжайшего контроля над работой подрядных организаций в сфере благоустройства.

Он выразил обеспокоенность безответственностью некоторых подрядчиков, неспособных качественно выполнить работы по заключенным контрактам. Травников подчеркнул изменение подхода к завершению проектов, призывая применять максимальную жесткость и даже расторгать контракты в случае неисполнения обязательств.

Евгений Назаров, и.о. министра ЖКХ и энергетики области, также подчеркнул важность личного контроля глав муниципальных образований за ходом работ по формированию комфортной городской среды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты Новосибирского Заксобрания выражают соболезнования людям потерявшим близких в результате терактов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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