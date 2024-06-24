Мать погибшего студента НГТУ встретила медведя рядом с могилой сына

Мать студента НГТУ Алексея Дмитриченко повстречала медведя, когда приехала на могилу к сыну.

Мама погибшего студента НГТУ Алексея Дмитриченко повстречала медведя возле могилы сына на кладбище Усть-Кута. Ольга прислала видео корреспонденту Сиб.фм, на котором запечатлен медвежонок. Женщина боялась, что на кладбище придёт мать животного.

«Ну что, я дождалась. Ко мне медведь пришел, убралась, называется. Уйди отсюда, пожалуйста. Сейчас мама твоя придёт, я её боюсь. Иди, мой хороший, иди», — говорит дрожащим голосом женщина.

К счастью, медвежонок ушёл в лес, и женщина смогла покинуть кладбище. Однако сейчас она переживает, что охотники убьют медведя, так как он выходит к людям.

Напомним, 21-летнего студента сбил нелегальный мигрант около НГТУ 12 сентября 2023 года. Студента госпитализировали в больницу, где он впал в кому. Ему провели операцию по трепанации черепа. Из-за отека головного мозга начали отказывать внутренние органы, и через 47 дней парень скончался, так и не придя в сознание.

Уголовное дело возбудили только после обращения к Председателю СК России Александру Бастрыкину.

«Мигрант начал врать, что пьяный пешеход выбежал ему под колёса. Но камеры говорят об обратном. Он ехал километров 100 в час», — делилась Ольга.

Субхон Одинаев получил два года колонии-поселения за смертельное ДТП, но мать погибшего считает приговор слишком мягким. Она решила обжаловать приговор.