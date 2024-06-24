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общество

Мэр Новосибирска назначил нового главу департамента инвестиций Морозова

Фото: Сиб.фм

В мэрии города произошли очередные кадровые перестановки.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что сегодня мэр города Максим Кудрявцев назначил нового начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Александра Морозова.

Известно, что ранее эту должность занимал Виталий Витухин. Однако, по данным пресс-службы Следственного комитета РФ по региону, в отношении него были возбуждены два уголовных дела.

Было установлено, что Витухин незаконно препятствовал работе неназванной компании, с которой он заключил договор на размещение торговых павильонов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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