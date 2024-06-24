Новосибирск получит до конца года 103 единицы дорожной техники

В Новосибирске до конца текущего года ожидается поступление 103 единиц дорожной техники. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил мэр города Максим Кудрявцев через свой телеграм-канал.

По информации мэра, конкурсные процедуры уже завершены, и график поставки машин утверждён.

Муниципалитет получит комбинированные дорожные машины, различные виды погрузчиков с навесным оборудованием для обеспечения круглогодичного содержания дорог, включая уборку снега, пылесосы для тротуаров и другую специализированную технику.

Полученную технику распределят между дорожно-эксплуатационными участками различных районов города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цены на поездки в такси взлетели из-за жары и будут расти даже тогда, когда она спадет.