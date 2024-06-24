Новосибирская боксерша Алиева выбыла из шоу «Титаны» на ТНТ

Выпускница мира по смешанным единоборствам из Новосибирска Земфира Алиева выбыла из шоу «Титаны» на ТНТ.

В этом шоу спортсмены со всей России соревнуются за приз в 10 миллионов рублей. Выпуск программы вышел в эфир в воскресенье.

В данном выпуске спортсмены проходили командное испытание. Земфира Алиева хотела стать участником команды «Титаняшки», но места в этой команде закончились, и ей пришлось присоединиться к группе, собранной из оставшихся спортсменов.

В ходе испытания атлеты участвовали в эстафете. Шоу покидал тот спортсмен, который, по мнению команды, справился с заданием хуже всех. Команда Земфиры решила, что проект покинет именно она.

Земфира Алиева отметила, что самым сложным на шоу для неё было эмоциональное испытание. Остальные спортсмены помогали ей преодолеть трудности. После шоу она не вернулась в Новосибирск, а осталась в столице.

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