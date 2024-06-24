Новосибирские ученые разработали способ очистки нефтяных скважин с помощью бактерий

Ученые из Центра трансфера технологий и коммерциализации Новосибирского государственного университета (ЦТТК НГУ) совместно с ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработали инновационный метод очистки нефтедобывающих скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).

Этот метод основан на использовании специальных штаммов бактерий-деструкторов нефти, выделенных из загрязненных нефтью почв в местах добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Бактерии имеют высокую нефтеутилизирующую способность и способны эффективно очищать скважины даже при низких температурах. Ученые разработали технологию, позволяющую очищать скважины и оборудование с использованием концентратов, содержащих эти бактерии. Процесс включает в себя заливку концентрата бактерий в скважину и циркуляцию жидкости с помощью насоса, что позволяет бактериям распространяться и разрушать АСПО, очищая скважины даже в труднодоступных местах.

Этот метод упрощает процесс очистки скважин, так как исключает необходимость длительной остановки скважины, извлечения оборудования на поверхность и последующей очистки. Ученые получили патенты на технологию и штаммы бактерий и в настоящее время ведут переговоры с российскими нефтедобывающими компаниями о проведении полевых испытаний новой технологии.

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